В 2018 году украинские дороги ждут серьезные изменения. Что делать

15 января, 2018, 13:22

Ульяна Букатюк

Дороги имеют влияние не только на жизнь граждан. От них зависит скорость движения всей экономики. Как уже изменилось украинское “бездорожье” и чего еще ждать в ближайшие годы

В 1954 году после завершения Корейской войны экономика США находилась не в лучшем состоянии. Были развитые города типа Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, но остальные территории постепенно приходили в упадок, поскольку с ними не было удобного сообщения. Из-за ДТП на дорогах умирали тысячи людей, а бизнес стоял в пробках. И в будущем это создавало не лучшие перспективы для развития экономики.

При президентстве Эйзенхауэре в 1974 году в США построили систему скоростных трасс Interstate, которая была спроектирована так, чтобы при скорости 125 км/ч можно было проехать страну без единой остановки. Даже в наиболее отдаленном селе строили чотирехполосную трассу - с расчетом на будущее.

Во время разработки стоимость проекта составляла $27 млрд. Конечная же стоимость получилась в пять раз выше - $129 млрд. Поэтому естественно, что такие расходы возмущали налогоплательщиков.

Однако эффект для экономики это имело значительно более высокий, ведь по Interstate можно было перевозить товары на 17% дешевле, что дало толчок к развитию бизнеса. Трасса соединила даже небольшие города и объединила американскую экономику в один организм.

Сеть Interstate принесла стране более $2,1 трлн выгоды за счет повышения эффективности производства, снижения розничных цен и уменьшения аварийности.

Магистрали Эйзенхауэра окупили инвестиции в $129 млрд более чем в 16 раз.

Что не так с украинскими дорогами

Темпы развития украинской экономики также во многом зависят от качества дорожного покрытия. Однако по состоянию на 2016 год, по данным ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума, Украина заняла лишь 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Тогда 97% украинских автодорог нуждались в обновлении.

И качественные дороги - очень дорогое удовольствие. Построить 1 км нового пути стоит украинской экономике более $1 млн. Чтобы окупить эти затраты нужно 10-12 лет перевозить по этой дороге грузы.

Однако украинские дороги изнашиваются гораздо быстрее. Во-первых, из-за того, что нагрузка на них идет гораздо больше, чем разрешено нормами: по дорогам государственного значения можно ездить грузовикам, вес которых не превышает 40 тонн, а по дорогам местного значения - не более 24 тонн. И сейчас весовой контроль не работает, как следует, система штрафов не пугает, а закон об усилении ответственности за перегруз транспорта депутаты Верховной Рады в прошлом году провалили. Поэтому немало перевозчиков позволяют себе превышать норму вдвое.

Во-вторых, состояние дорог нужно поддерживать постоянно и стабильно. А у нас это годами делалось по принципу “как получится”. Не говоря уже о коррупции, которая даже со скромных бюджетов “как получится” оставляла мизерные суммы.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью изданию Іnsider заявил, что “при Януковиче разворовывалось от 50 до 70% , а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%”.

Постепенно ситуация с украинскими дорогами меняется. До недавнего времени Укравтодор финансировали из государственного бюджета и за счет международных финансов.

С 2015 года правительство запустило так называемый таможенный эксперимент, который, по оценкам ГФС, принес еще 12,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры. Поэтому его решили продлить и на 2018 год.

По словам исполняющего обязанности руководителя “Укравтодора” Славомира Новака, еще 2,5 млрд грн в этом году удалось сэкономить благодаря системе электронных закупок ProZorro.

В результате в 2017 году в Украине удалось капитально отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Это вдвое больше, чем в 2016. На 2018 год запланирован ремонт еще 4-5 тыс. км.

Что изменится в 2018

В бюджете на дороги заложили рекордную сумму - 47 млрд грн. И основным нововведением является то, что с 1 января в Украине заработал Дорожный фонд, а дороги местного значения перешли в управление местной власти.

Теперь "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а остальные 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда.

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В 2018 в Дорожном фонде будет 30-34 млрд грн. 60% от этой суммы пойдет на дороги государственного значения, за которые будет отвечать "Укравтодор", 35% — на дороги местного значения, за которые отвечают главы ОГА, 5% предусмотрено на безопасность движения.

Наполнять фонд за счет акцизов на нефтепродукты, платежей за ввоз импортных транспортных средств, штрафы за перегруз автотранспорта, а также деньги от платных трасс (если такие будут в будущем).

“Это будет стабильный инструмент планирования финансирования дорог на много лет вперед. В первый год это будет 50% от сбора акциза с топлива, в 2019 году это будет 75%, а в 2020 году это будет 100% от акциза”, - заявил Новак в эфире Еспресо.

По замыслу Минифраструктуры теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев.

На сайте “Укравтодора” работает интерактивная карта, поэтому отслеживать состояние дорожного покрытия и ремонтные работы можно онлайн.

Будут платные дороги

11 января Кабмин утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 гг.

Она предусматривает, что за 5 лет качественными дорогами должны соединить все региональные центры Украины.

Отмечается, что ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - это бюджетные средства, что позволит улучшить 9100 км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1000 км дорог.

Советник главы "Укравтодора" Александр Кава рассказал, что в рамках концепции запланировано построить дорогу М31 Решетиловка - Кобеляки - Днепр. Также планируют реконструкцию дороги М03 Киев - Полтава - Харьков, северный объезд города Львова, восточный объезд города Тернополь, завершение строительства объездных дорог вокруг Знаменки и Лубен.

Важным новшеством концепции является строительство новых дорог на условиях концессии (то есть, платных трасс).

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Кава назвал планы по поводу трасс Киев - Белая Церковь, Львов - Польша (чтобы соединить с польским автобаном А4), Львов - Стрый - Мукачево.

И стоит понимать, что это будут альтернативные дороги. То есть, параллельно обязательно будет идти бесплатная дорога.

Однако и в ближайший год этого, похоже, еще не произойдет. По словам Омеляна, концессионер должен иметь правительственную гарантию трафика. То есть если трафик меньше, чем предусмотрено в договоре с концессионером, то государство должно эту разницу покрывать.

Сейчас изменения одобрены, поэтому Мининфраструктури может приглашать заинтересованные компании. “После этого минимум год-два нам необходимо для согласования. После подписания концессионного договора надо еще минимум два года на организацию финансирования, потом проектирование и строительство”, - объясняет министр в интервью Іnsider .

Поэтому Владимир Омелян считает, что ожидать платные автобаны раньше, чем 3-4 года, украинцам не стоит.