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На радары контроля за скоростью на дорогах правительство выделило миллиард грн


фото: press-center.news
В правительстве объявили начало тендерных процедур по закупкам автоматических систем контроля скорости на дорогах со следующей недели

Об этом в пятницу, 21 сентября, во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе бюджетный комитет Верховной рады утвердил распределение средств. На следующей неделе мы начинаем тендерные процедуры на сумму около 1 млрд грн, в частности, весомым компонентом которых будет закупка автоматических станций контроля скорости", - сказал министр.

Но, по его словам, для внедрения в действие этих инициатив потребуется внести соответствующие изменения в законодательство.

"И я надеюсь, что парламент отреагирует на ту ужасную статистику, которую мы получили относительно украинских дорог о тысячах смертей", - отметил Омелян.

  • Напомним, в декабре прошлого года на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине на 2018 год планировали направить 1,9 миллиарда гривен.
  • В июле этого года из-за трагических ДТП на дорогах в Украине усилили меры безопасности.
  • 18 сентября Рада в первом чтении приняла законопроект № 8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.
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