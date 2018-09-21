На радары контроля за скоростью на дорогах правительство выделило миллиард грн
21 сентября, 2018, 16:37
В правительстве объявили начало тендерных процедур по закупкам автоматических систем контроля скорости на дорогах со следующей недели
Об этом в пятницу, 21 сентября, во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".
"На этой неделе бюджетный комитет Верховной рады утвердил распределение средств. На следующей неделе мы начинаем тендерные процедуры на сумму около 1 млрд грн, в частности, весомым компонентом которых будет закупка автоматических станций контроля скорости", - сказал министр.
Но, по его словам, для внедрения в действие этих инициатив потребуется внести соответствующие изменения в законодательство.
"И я надеюсь, что парламент отреагирует на ту ужасную статистику, которую мы получили относительно украинских дорог о тысячах смертей", - отметил Омелян.
- Напомним, в декабре прошлого года на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине на 2018 год планировали направить 1,9 миллиарда гривен.
- В июле этого года из-за трагических ДТП на дорогах в Украине усилили меры безопасности.
- 18 сентября Рада в первом чтении приняла законопроект № 8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.
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