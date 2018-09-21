21 сентября, 2018, 16:37

В правительстве объявили начало тендерных процедур по закупкам автоматических систем контроля скорости на дорогах со следующей недели

Об этом в пятницу, 21 сентября, во время пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе бюджетный комитет Верховной рады утвердил распределение средств. На следующей неделе мы начинаем тендерные процедуры на сумму около 1 млрд грн, в частности, весомым компонентом которых будет закупка автоматических станций контроля скорости", - сказал министр.

Но, по его словам, для внедрения в действие этих инициатив потребуется внести соответствующие изменения в законодательство.

"И я надеюсь, что парламент отреагирует на ту ужасную статистику, которую мы получили относительно украинских дорог о тысячах смертей", - отметил Омелян.