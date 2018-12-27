Магнитное поле Земли ослабевает из-за африканской аномалии, - ученые
Как говорится в исследовании геофизиков из Университета Рочестера, это явление может привести к изменению полюсов и увеличению концентрации космических лучей, достигающих поверхности Земли, передает ScienceAlert.
Магнитное поле Земли защищает живые организмы от космического излучения: например, от ионизированного солнечного ветра, изменяя направление его движения и направляя его частицы вдоль линий поля.
В начале года исследователи выяснили, что напряженность магнитного поля Земли постепенно падает, при этом процесс происходит неравномерно. За последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7%, а в некоторых регионах - например, в южной части Атлантического океана - на 10%. В некоторых местах напряженность магнитного поля, вопреки общей тенденции, даже возросла.
Изменения в силе магнитного поля происходили и раньше, но очень давно - исследователи считают, что оно ослабевало между 400 и 450, 700 и 750 и 1225-1550 годами нашей эры.
Ученые считают, что причиной этих явлений мог стать сдвиг огромного резервуара плотных пород, расположенного между ядром и мантией. Эти породы могут влиять на баланс железа, которое позволяет генерировать магнитное поле Земли.
"Мы получаем все больше убедительных доказательств того, что между ядром и мантией под африканским континентом происходит что-то необычное, что может оказать существенное влияние на глобальное магнитное поле", - говорится в исследовании.
Впервые южноатлантическую аномалию обнаружили в 1955 году. С тех пор сила магнитного поля в этом регионе уменьшилась на 6% и слегка сместилась на запад.
"Это регион, в котором у спутников постоянно возникают проблемы с электроникой", - говорит профессор Крис Финлей из Датского технического университета.
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