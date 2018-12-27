Магнитное поле Земли ослабевает из-за африканской аномалии, - ученые

27 декабря, 2018, 13:28

Магнитное поле Земли ослабевает на протяжении последних 160 лет, а самая слабая часть приходится на территорию южноатлантический аномалии, которая простирается от Чили до Зимбабве.

Как говорится в исследовании геофизиков из Университета Рочестера, это явление может привести к изменению полюсов и увеличению концентрации космических лучей, достигающих поверхности Земли, передает ScienceAlert.

Магнитное поле Земли защищает живые организмы от космического излучения: например, от ионизированного солнечного ветра, изменяя направление его движения и направляя его частицы вдоль линий поля.

В начале года исследователи выяснили, что напряженность магнитного поля Земли постепенно падает, при этом процесс происходит неравномерно. За последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7%, а в некоторых регионах - например, в южной части Атлантического океана - на 10%. В некоторых местах напряженность магнитного поля, вопреки общей тенденции, даже возросла.

Изменения в силе магнитного поля происходили и раньше, но очень давно - исследователи считают, что оно ослабевало между 400 и 450, 700 и 750 и 1225-1550 годами нашей эры.

Ученые считают, что причиной этих явлений мог стать сдвиг огромного резервуара плотных пород, расположенного между ядром и мантией. Эти породы могут влиять на баланс железа, которое позволяет генерировать магнитное поле Земли.

"Мы получаем все больше убедительных доказательств того, что между ядром и мантией под африканским континентом происходит что-то необычное, что может оказать существенное влияние на глобальное магнитное поле", - говорится в исследовании.

Впервые южноатлантическую аномалию обнаружили в 1955 году. С тех пор сила магнитного поля в этом регионе уменьшилась на 6% и слегка сместилась на запад.

"Это регион, в котором у спутников постоянно возникают проблемы с электроникой", - говорит профессор Крис Финлей из Датского технического университета.