В Нафтогазе сказали, когда начнется принудительное взыскание активов Газпрома

26 декабря, 2018, 12:39

В начале 2019 начнется судебные заседания по взысканию активов российского Газпрома

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Тwitter.

По его словам, уже в начале января будет судебное заседание в Голландии по принудительному взысканию активов "Газпрома".

После этого в феврале ожидается суд в Британии. Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах Газпрома.