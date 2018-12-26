В Нафтогазе сказали, когда начнется принудительное взыскание активов Газпрома
26 декабря, 2018, 12:39
В начале 2019 начнется судебные заседания по взысканию активов российского Газпрома
Об этом говорится в заявлении исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Тwitter.
По его словам, уже в начале января будет судебное заседание в Голландии по принудительному взысканию активов "Газпрома".
После этого в феврале ожидается суд в Британии. Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах Газпрома.
Уже в начале января у нас будет судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов Газпрома. Затем в феврале - в Великобритании. Также мы ожидаем решения суда в Техасе, где мы похожим образом хотим получить информацию об активах | Вторник https://t.co/vmj3lwATrY- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 26 декабря 2018 г.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд . По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа .
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