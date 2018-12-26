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В Нафтогазе сказали, когда начнется принудительное взыскание активов Газпрома


фото: REUTERS
В начале 2019 начнется судебные заседания по взысканию активов российского Газпрома

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Тwitter.

По его словам, уже в начале января будет судебное заседание в Голландии по принудительному взысканию активов "Газпрома".

После этого в феврале ожидается суд в Британии. Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах Газпрома.

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