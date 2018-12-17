Винницкий митрополит УПЦ (МП) Симеон заявил о переходе в Православную церковь Украины

17 декабря, 2018, 13:17

Иерей УПЦ (МП) митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины

Об этом сообщает винницкий сайт 0432.ua.

Решение о переходе в Православную церковь Украины Симеон объявил во время службы в Спасо-Преображенском соборе Винницы, ранее находившийся в подчинении Московского патриархата.

Представитель епархии протодиакон Владислав Демченко отметил, что верующие никаких изменений не почувствуют и состоялась лишь смена руководства в Киеве.

По поводу языка служения клирик объяснил, что его могут выбрать сами верующие - служение будет происходить на украинском либо церковно-славянском языке.