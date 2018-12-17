Винницкий митрополит УПЦ (МП) Симеон заявил о переходе в Православную церковь Украины
17 декабря, 2018, 13:17
Иерей УПЦ (МП) митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины
Об этом сообщает винницкий сайт 0432.ua.
Решение о переходе в Православную церковь Украины Симеон объявил во время службы в Спасо-Преображенском соборе Винницы, ранее находившийся в подчинении Московского патриархата.
Представитель епархии протодиакон Владислав Демченко отметил, что верующие никаких изменений не почувствуют и состоялась лишь смена руководства в Киеве.
По поводу языка служения клирик объяснил, что его могут выбрать сами верующие - служение будет происходить на украинском либо церковно-славянском языке.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
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