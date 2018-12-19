Еще один митрополит УПЦ МП объявил о переходе в Православную церковь Украины
19 декабря, 2018, 12:34
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в Православную церковь Украины
Об этом сообщает Общественное .
"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", - сказал Драбинко.
Митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в Поместную церковь Украины - верующие приветствовали его аплодисментами pic.twitter.com/z76uZxWKla- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.
- Ранее священник УПЦ КП Богдан Тимошенко опубликовал фото, на котором митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) утром, 15 декабря 2018, регистрируются на Объединительный собор обновленной Украинской православной церкви.
- Синод УПЦ (МП) лишил санов митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, принявших участие в Объединительном соборе.
- Иерей УПЦ (МП) митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.
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