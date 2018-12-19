Еще один митрополит УПЦ МП объявил о переходе в Православную церковь Украины

19 декабря, 2018, 12:34

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в Православную церковь Украины

Об этом сообщает Общественное .

"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", - сказал Драбинко.

Митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в Поместную церковь Украины - верующие приветствовали его аплодисментами pic.twitter.com/z76uZxWKla - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.