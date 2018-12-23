Взрыв во Львове: в городе возобновили работу рождественские ярмарки
Об этом сообщает официальный сайт Львовского городского совета .
Во Львове 23 декабря с 17.00 возобновили работу рождественские ярмарки, работа которых была 22 декабря приостановлен в связи со взрывом на ярмарке возле Оперного театра.
Комиссией в Галицком районе проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пл. Рынок и 108 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пр. Свободы по соблюдению правил противопожарной безопасности, наличию газового оборудования, электрических обогревающих устройств). Комиссией в Сиховском районе обследовано 11 деревянных домиков.
Проведенным обследованием не зафиксировано наличие газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки.
В ходе проведенных обследований участникам рождественской ярмарки розданы листовки-памятки по соблюдению правил противопожарной безопасности.
- Напомним, 23 декабря медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке.
- У Оперного театра в центре Львова 22 декабря 2018 в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали четыре человека .
- Два человека, которые пострадали в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове, находятся в реанимации .
- Позже стало известно, что пострадавших от взрыва во Львове спасал защитник Авдеевки Андрей Алямский .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-