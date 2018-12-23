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Взрыв во Львове: в городе возобновили работу рождественские ярмарки


фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове возобновили работу рождественские ярмарки, которые были закрыты после взрыва газового баллона у Оперного театра

Об этом сообщает официальный сайт Львовского городского совета .

Во Львове 23 декабря с 17.00 возобновили работу рождественские ярмарки, работа которых была 22 декабря приостановлен в связи со взрывом на ярмарке возле Оперного театра.

Комиссией в Галицком районе проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пл. Рынок и 108 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пр. Свободы по соблюдению правил противопожарной безопасности, наличию газового оборудования, электрических обогревающих устройств). Комиссией в Сиховском районе обследовано 11 деревянных домиков.

Проведенным обследованием не зафиксировано наличие газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки.

В ходе проведенных обследований участникам рождественской ярмарки розданы листовки-памятки по соблюдению правил противопожарной безопасности.

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