Взрывы во Львове: людей спасал защитник Авдеевки Андрей Алямский. Фоторепортаж

23 декабря, 2018, 09:51

Во время серии взрывов на рождественской ярмарке возле оперного театра во Львове в помощь пострадавшим мигом бросился обычный прохожий - 24-летний старший солдат ВСУ Андрей Алямский. Его решительность и навыки оказания неотложной медицинской помощи стали решающими в те считанные минуты

Об этом рассказывает пресс-служба Минобороны Украины.

"Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал молодой человек в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь до приезда медиков, разговаривать с пострадавшими, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытию медиков все пострадавшие были госпитализированы в клиническую больницу с ожогами разной степени", - говорится в сообщении.

Героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий военной службы по контракту, старший солдат Андрей Алямский. Уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, его военная часть, в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Алямский исполнял обязанности военного парамедика. Почти ежедневно сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и др. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских и бросился оказывать помощь.

"Знание первой домедицинской помощи всегда могут спасти чью-то жизнь. Поэтому если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо!" - говорит молодой воин.

Сейчас Андрей проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.