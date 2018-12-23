Взрывы во Львове: людей спасал защитник Авдеевки Андрей Алямский. Фоторепортаж
Об этом рассказывает пресс-служба Минобороны Украины.
"Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал молодой человек в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь до приезда медиков, разговаривать с пострадавшими, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытию медиков все пострадавшие были госпитализированы в клиническую больницу с ожогами разной степени", - говорится в сообщении.
Героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий военной службы по контракту, старший солдат Андрей Алямский. Уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины.
К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, его военная часть, в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Алямский исполнял обязанности военного парамедика. Почти ежедневно сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и др. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских и бросился оказывать помощь.
"Знание первой домедицинской помощи всегда могут спасти чью-то жизнь. Поэтому если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо!" - говорит молодой воин.
Сейчас Андрей проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
- 22 декабря в центре Львова на Новогоднем ярмарке внезапно вспыхнул один из деревянных памятников. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов. По версии следствия, сдетонировали газовые баллоны. На место происшествия были вызваны несколько карет скорой медицинской помощи и работников ГСЧС. К их приезду люди были отведены на безопасное расстояние, а работники ярмарки пытались потушить огонь подручными средствами.
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