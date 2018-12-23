Взрыв во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

23 декабря, 2018, 15:57

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове

Об этом сообщает официальный сайт Львовского городского совета.

Медики оказывают четырем людям всю необходимую помощь. Пациентку из реанимации сегодня в течение дня переведут в отделение. Состояние старшего мужчины в реанимации тяжелое, но стабильное.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Их вчера прооперировали на пораженных участках. Состояние их стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию. Состояние всех пациентов стабилизировано. Все больные всем обеспечены", - сообщил начальник львовского управления здравоохранения Владимир Зуб.