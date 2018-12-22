Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: двое пострадавших в реанимации

22 декабря, 2018, 18:09

Два человека, которые пострадали в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове, находятся в реанимации

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета .

"В результате взрыва газового баллона четыре человека госпитализированы в КНП "8 городская клиническая больница г.Львова", двое из них - в реанимации, и двое - в ожоговом отделении", - говорится в сообщении.

По словам начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, все необходимые медикаменты есть.

"Госпитализированы четыре человека. Оказываем им помощь. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены", - сказал Зуб.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что есть категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны.