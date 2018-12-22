 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: двое пострадавших в реанимации

Два человека, которые пострадали в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове, находятся в реанимации

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета .

"В результате взрыва газового баллона четыре человека госпитализированы в КНП "8 городская клиническая больница г.Львова", двое из них - в реанимации, и двое - в ожоговом отделении", - говорится в сообщении.

По словам начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, все необходимые медикаменты есть.

"Госпитализированы четыре человека. Оказываем им помощь. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены", - сказал Зуб.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что есть категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны.

  • Напомним, возле Оперного театра в центре Львова сегодня, 22 декабря 2018 года, в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали четыре человека .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать