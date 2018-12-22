Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: двое пострадавших в реанимации
Об этом сообщает сайт Львовского горсовета .
"В результате взрыва газового баллона четыре человека госпитализированы в КНП "8 городская клиническая больница г.Львова", двое из них - в реанимации, и двое - в ожоговом отделении", - говорится в сообщении.
По словам начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, все необходимые медикаменты есть.
"Госпитализированы четыре человека. Оказываем им помощь. У всех - ожоги лица, шеи, верхней части туловища и верхних конечностей. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются. Медикаментами мы обеспечены", - сказал Зуб.
Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что есть категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны.
- Напомним, возле Оперного театра в центре Львова сегодня, 22 декабря 2018 года, в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали четыре человека .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-