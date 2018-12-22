 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв: есть пострадавшие

У Оперного театра в центре Львова сегодня, 22 декабря 2018 года, в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали три человека

В 13.23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит один из домиков. Пожар спасатели локализовали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Полицейские предварительно выяснили, что за помощью к врачам обратились три человека. Сейчас устанавливается причина возгорания, а также количество пострадавших и их диагнозы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как уточнил координатор ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, предварительно - произошел взрыв в домике, где проводилась торговля мясными блюдами под названием "Реберня".

"Свидетели отмечают, что слышали взрыв в домике, предварительно взорвался газовый баллон. В результате пожара есть пострадавшие. Среди пострадавших, один парень получил тяжелые осколочные ранения, его в результате взрыва отбросило в стену домика, еще двое пострадавших - парень и девушка имеют ожоги, у парня ожоги всего тела", - сообщил Зинкевич на официальном сайте организации.

Как сообщает ГСЧС Львовщины, пожар перекинулся на 2 соседних торговых павильона. Предварительно в результате пожара травмированы 4 человека. Пожар локализован в 13:26, ликвидирован в 13:32.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать