На Рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв: есть пострадавшие

22 декабря, 2018, 14:47

У Оперного театра в центре Львова сегодня, 22 декабря 2018 года, в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке пострадали три человека

В 13.23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит один из домиков. Пожар спасатели локализовали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Полицейские предварительно выяснили, что за помощью к врачам обратились три человека. Сейчас устанавливается причина возгорания, а также количество пострадавших и их диагнозы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как уточнил координатор ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, предварительно - произошел взрыв в домике, где проводилась торговля мясными блюдами под названием "Реберня".

"Свидетели отмечают, что слышали взрыв в домике, предварительно взорвался газовый баллон. В результате пожара есть пострадавшие. Среди пострадавших, один парень получил тяжелые осколочные ранения, его в результате взрыва отбросило в стену домика, еще двое пострадавших - парень и девушка имеют ожоги, у парня ожоги всего тела", - сообщил Зинкевич на официальном сайте организации.

Как сообщает ГСЧС Львовщины, пожар перекинулся на 2 соседних торговых павильона. Предварительно в результате пожара травмированы 4 человека. Пожар локализован в 13:26, ликвидирован в 13:32.