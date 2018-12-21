Политзаключенный Гриб практически ослеп, - адвокат

21 декабря, 2018, 21:43

Политзаключенный Кремля Павел Гриб не может разглядеть лица и прочитать документы

Об этом сообщила его правозащитница Марина Дубровина в интервью Главкому.

"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - отметила адвокат.

Она рассказала, что Павлу трудно участвовать в судебных заседаниях, ведь он плохо видит свидетелей. Ухудшилась память, он плохо запоминает слова адвоката.

Дубровина отметила, что за год состояние здоровья Гриба заметно испортилось.

"Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает".

Как сообщалось ранее, в Павла Гриба развивается цирроз печени и кровь плохо сворачивается.