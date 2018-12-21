 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Политзаключенный Гриб практически ослеп, - адвокат

Политзаключенный Кремля Павел Гриб не может разглядеть лица и прочитать документы

Об этом сообщила его правозащитница Марина Дубровина в интервью Главкому.

"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - отметила адвокат.

Она рассказала, что Павлу трудно участвовать в судебных заседаниях, ведь он плохо видит свидетелей. Ухудшилась память, он плохо запоминает слова адвоката.

Дубровина отметила, что за год состояние здоровья Гриба заметно испортилось.

"Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает".

Как сообщалось ранее, в Павла Гриба развивается цирроз печени и кровь плохо сворачивается.

  • Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
  • В начале июня российский Госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба.
  • 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, из-за чего он не может купить лекарства.
  • У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования исчезли все лекарства, которые передали ему родственники.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать