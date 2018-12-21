Политзаключенный Гриб практически ослеп, - адвокат
Об этом сообщила его правозащитница Марина Дубровина в интервью Главкому.
"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - отметила адвокат.
Она рассказала, что Павлу трудно участвовать в судебных заседаниях, ведь он плохо видит свидетелей. Ухудшилась память, он плохо запоминает слова адвоката.
Дубровина отметила, что за год состояние здоровья Гриба заметно испортилось.
"Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает".
Как сообщалось ранее, в Павла Гриба развивается цирроз печени и кровь плохо сворачивается.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- В начале июня российский Госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба.
- 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, из-за чего он не может купить лекарства.
- У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования исчезли все лекарства, которые передали ему родственники.
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