 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Врачи о состоянии политзаключенного Гриба: цирроз печени и плохо сворачивается кровь

У Павла Гриба развивается цирроз печени и кровь плохо сворачивается

Об этом сообщает правозащитный центр "Действие" в своем Facebook.

Профессор Василий Притула проанализировал результаты анализов и обследований, которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья Павла Гриба 4 декабря.

Врач сделал заключение, что у Павла прогрессирует портальная гипертензия, прогрессирует спленомегалия (увеличение селезенки, - ред.) и гиперспленизм (увеличение селезенки с увеличением количества клеточных элементов в костном мозге, - ред.), появляется цирроз печени и снижается свертывающая функция крови.

В соответствии с врачебным заключением, такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасные для жизни.

Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека требует от России справки о состоянии здоровья политзаключенного Гриба, которому накануне в суде стало плохо.

Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. Отец сообщил, что у Павла сильные боли в животе, рвота, повышенная температура тела.

 

  • Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на позапрошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
  • ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
  • В начале июня российский Госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России Украинские Павла Гриба.
  • 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенного Павла Гриба, из-за чего он не может купить лекарства.
  • У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования пропали все лекарства, которые передали ему родственники.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать