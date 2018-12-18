Врачи о состоянии политзаключенного Гриба: цирроз печени и плохо сворачивается кровь
Об этом сообщает правозащитный центр "Действие" в своем Facebook.
Профессор Василий Притула проанализировал результаты анализов и обследований, которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья Павла Гриба 4 декабря.
Врач сделал заключение, что у Павла прогрессирует портальная гипертензия, прогрессирует спленомегалия (увеличение селезенки, - ред.) и гиперспленизм (увеличение селезенки с увеличением количества клеточных элементов в костном мозге, - ред.), появляется цирроз печени и снижается свертывающая функция крови.
В соответствии с врачебным заключением, такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасные для жизни.
Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека требует от России справки о состоянии здоровья политзаключенного Гриба, которому накануне в суде стало плохо.
Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. Отец сообщил, что у Павла сильные боли в животе, рвота, повышенная температура тела.
- Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на позапрошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- В начале июня российский Госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России Украинские Павла Гриба.
- 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенного Павла Гриба, из-за чего он не может купить лекарства.
- У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования пропали все лекарства, которые передали ему родственники.
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