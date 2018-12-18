Врачи о состоянии политзаключенного Гриба: цирроз печени и плохо сворачивается кровь

18 декабря, 2018, 20:44

У Павла Гриба развивается цирроз печени и кровь плохо сворачивается

Об этом сообщает правозащитный центр "Действие" в своем Facebook.

Профессор Василий Притула проанализировал результаты анализов и обследований, которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья Павла Гриба 4 декабря.

Врач сделал заключение, что у Павла прогрессирует портальная гипертензия, прогрессирует спленомегалия (увеличение селезенки, - ред.) и гиперспленизм (увеличение селезенки с увеличением количества клеточных элементов в костном мозге, - ред.), появляется цирроз печени и снижается свертывающая функция крови.

В соответствии с врачебным заключением, такие болезни могут вызвать кровотечения желудка, опасные для жизни.

Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека требует от России справки о состоянии здоровья политзаключенного Гриба, которому накануне в суде стало плохо.

Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. Отец сообщил, что у Павла сильные боли в животе, рвота, повышенная температура тела.