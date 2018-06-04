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Россия запретила переводить деньги Грибу в СИЗО. На них он должен был покупать лекарства и воду


фото: radiosvoboda
Российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба

Об этом на своей странице в Facebook написал отец Павла Игорь Гриб.

Он отметил, что это рассказали украинские консулы после того, как на прошлой неделе посетили Павла в СИЗО-5 в Краснодаре.

По его словам, семья долго требовала от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

"И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (покупается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается", - подчеркнул Гриб.

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