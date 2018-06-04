Россия запретила переводить деньги Грибу в СИЗО. На них он должен был покупать лекарства и воду
4 июня, 2018, 11:40
Российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба
Об этом на своей странице в Facebook написал отец Павла Игорь Гриб.
Он отметил, что это рассказали украинские консулы после того, как на прошлой неделе посетили Павла в СИЗО-5 в Краснодаре.
По его словам, семья долго требовала от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.
"И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (покупается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается", - подчеркнул Гриб.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".
- Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.
- 12 октября в России не пустили украинских врачей к Грибу.
- 18 октября в России суд продлил срок содержания под стражей Гриба до 4 января 2018 года.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 1 ноября родителям арестованного украинца Павла Гриба, который находится в краснодарском СИЗО, не позволили встретиться с сыном.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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