Россия запретила переводить деньги Грибу в СИЗО. На них он должен был покупать лекарства и воду

4 июня, 2018, 11:40

Российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба

Об этом на своей странице в Facebook написал отец Павла Игорь Гриб.

Он отметил, что это рассказали украинские консулы после того, как на прошлой неделе посетили Павла в СИЗО-5 в Краснодаре.

По его словам, семья долго требовала от администрации СИЗО разрешить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

"И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (покупается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается", - подчеркнул Гриб.