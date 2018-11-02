У похищенного и заключенного Россией Павла Гриба во время этапирования исчезли все лекарства

2 ноября, 2018, 21:56

У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования исчезли все лекарства, которые передали ему родственники

Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил отец Павла Игорь Гриб в комментарии "Громадському".

"Во время предыдущего этапирования Павла из Ростова в Краснодар все лекарства, которые мы передавали ему, чтобы он принимал, исчезли. Теперь нам придется снова покупать эти лекарства и опять просить передать их. Делается все, чтобы осложнить пребывание Павла за решеткой", - сообщил Игорь Гриб.

Он также отметил, что лекарства его сыну должен был передать конвой во время конвоирования.

Ранее, 5 октября, Игорь Гриб сообщил, что его сына Павла этапируют в Краснодар.