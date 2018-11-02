У похищенного и заключенного Россией Павла Гриба во время этапирования исчезли все лекарства
2 ноября, 2018, 21:56
У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования исчезли все лекарства, которые передали ему родственники
Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил отец Павла Игорь Гриб в комментарии "Громадському".
"Во время предыдущего этапирования Павла из Ростова в Краснодар все лекарства, которые мы передавали ему, чтобы он принимал, исчезли. Теперь нам придется снова покупать эти лекарства и опять просить передать их. Делается все, чтобы осложнить пребывание Павла за решеткой", - сообщил Игорь Гриб.
Он также отметил, что лекарства его сыну должен был передать конвой во время конвоирования.
Ранее, 5 октября, Игорь Гриб сообщил, что его сына Павла этапируют в Краснодар.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил, что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- В начале июня российский госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба.
- 23 июля в российском "суде" в Ростове-на-Дону во время первого судебного заседания по делу политзаключенного Павла Гриба он не признал вину по обвинению в содействии терроризму.
- 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенному Павлу Грибу, поэтому он не может купить лекарств.
- 25 октября дело Гриба снова вернули в суд в Ростове.
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