Накопительная пенсионная система в Украине пока откладывается, - меморандум МВФ

20 декабря, 2018, 11:47

В меморандуме с МВФ Украина обязалась отложить второй уровень пенсионной системы

Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Согласно документу, в течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине будет приостановлено введение второго уровня пенсионной системы.

Все сверхплановые бюджетные доходы в 2019 году будут направляться на снижение государственного долга.

Напомним, что в октябре прошлого года в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Он предусматривает введение с 1 января 2019 г. накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.

14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 г. на 2020 год.

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