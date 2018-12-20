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Накопительная пенсионная система в Украине пока откладывается, - меморандум МВФ


фото: segodnya.ua
В меморандуме с МВФ Украина обязалась отложить второй уровень пенсионной системы

Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Согласно документу, в течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине будет приостановлено введение второго уровня пенсионной системы.

Все сверхплановые бюджетные доходы в 2019 году будут направляться на снижение государственного долга.

Напомним, что в октябре прошлого года в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Он предусматривает введение с 1 января 2019 г. накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.

14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде отложить введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 г. на 2020 год.

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  • Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины . По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.
  • Решение о дальнейших траншах будет принято в мае и в ноябре 2019 году в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
  • 19 декабря стало известно, что утверждена новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях .
  • 19 декабря Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума об экономической и финансовой политике, которого планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах.

 

 

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