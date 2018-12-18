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МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины и выделит первый транш на $ 1,4 млрд

МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины stand-by в размере $ 3,9 млрд

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $ 3,9 млрд", - сообщил президент.

В министерстве финансов заявили, что первый транш в размере $ 1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.

В ведомстве также отметили, что программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы.

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - говорится в сообщении.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

 

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