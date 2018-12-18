МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины и выделит первый транш на $ 1,4 млрд
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $ 3,9 млрд", - сообщил президент.
В министерстве финансов заявили, что первый транш в размере $ 1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.
В ведомстве также отметили, что программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы.
"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - говорится в сообщении.
Это - десятая программа МВФ для Украины.
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