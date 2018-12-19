Кирилл излил свой гнев, комментируя Объединительный собор в Киеве

19 декабря, 2018, 15:19

Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл прокомментировал результаты Объединительного собора

Об этом сообщают российские СМИ.

"Создание раскольниками новой церковной структуры в Украине приведет к духовной гибели страны... ошибочно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь", - сказал он.