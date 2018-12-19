Кирилл излил свой гнев, комментируя Объединительный собор в Киеве
19 декабря, 2018, 15:19
Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл прокомментировал результаты Объединительного собора
Об этом сообщают российские СМИ.
"Создание раскольниками новой церковной структуры в Украине приведет к духовной гибели страны... ошибочно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь", - сказал он.
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскогому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- УПЦ МП отказалась от участия в единой автокефальной церкви и разорвала отношения со Вселенским патриархатом.
- 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава новой церкви. Кроме того, Вселенский патриархат утвердил текст Томоса для Украины.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинскуюая православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
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