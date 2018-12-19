Госсекретарь США Помпео позвонил митрополиту Епифанию

19 декабря, 2018, 07:57

Государственный секретарь США Майкл Помпео поговорил по телефону с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием

Об этом сообщил заместитель спикера Госдепа Роберт Палладино, передает пресс-служба ведомства.

"Секретарь Майкл Р. Помпео сегодня поговорил по телефону с новоизбранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета. Секретарь поощрил уважать право всех цкраинцев на собственный религиозный выбор", - говорится в сообщении.