Госсекретарь США Помпео позвонил митрополиту Епифанию
19 декабря, 2018, 07:57
Государственный секретарь США Майкл Помпео поговорил по телефону с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием
Об этом сообщил заместитель спикера Госдепа Роберт Палладино, передает пресс-служба ведомства.
"Секретарь Майкл Р. Помпео сегодня поговорил по телефону с новоизбранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета. Секретарь поощрил уважать право всех цкраинцев на собственный религиозный выбор", - говорится в сообщении.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины. Варфоломей сохранил епархии за Симеоном и Александром .
- Ватикан признал Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.
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