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Госсекретарь США Помпео позвонил митрополиту Епифанию


фото: AP Photo
Государственный секретарь США Майкл Помпео поговорил по телефону с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием

Об этом сообщил заместитель спикера Госдепа Роберт Палладино, передает пресс-служба ведомства.

"Секретарь Майкл Р. Помпео сегодня поговорил по телефону с новоизбранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета. Секретарь поощрил уважать право всех цкраинцев на собственный религиозный выбор", - говорится в сообщении.

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