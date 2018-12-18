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Ватикан признал Епифания предстоятелем Православной церкви Украины


фото: REUTERS
Официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.

По его словам, фактически новость об избрании Епифания - это знак, что Православная церковь Украины приобретает для Ватикана субъектность.

"Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал Евстратий.

Также, по словам архиепископа, новость Ватикана означает, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это после вручения томоса 6 января.

В новости Ватикана говорится, что 39-летнего митрополита Епифания избрали главой Украинской православной Церкви.

"Он принял на себя титул Митрополита Киевского и всей Украины", - говорится в новости католического портала.

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