Ватикан признал Епифания предстоятелем Православной церкви Украины
Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.
По его словам, фактически новость об избрании Епифания - это знак, что Православная церковь Украины приобретает для Ватикана субъектность.
"Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал Евстратий.
Также, по словам архиепископа, новость Ватикана означает, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это после вручения томоса 6 января.
В новости Ватикана говорится, что 39-летнего митрополита Епифания избрали главой Украинской православной Церкви.
"Он принял на себя титул Митрополита Киевского и всей Украины", - говорится в новости католического портала.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал создание Украинской поместной церкви.
- Также создание единой поместной Украинской православной церкви приветствовал глава Верховной Рады Андрей Парубий.
- Интернизация патриарха Епифания может произойти в день его рождения - 3 февраля.
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