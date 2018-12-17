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Варфоломей сохранил епархии за Симеоном и Александром

Митрополит Симеон
Вселенский патриарх Варфоломей направил письма поддержки в адрес митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) за участие в объединительном соборе православных церквей

В них говорится, что епархии митрополитов теперь принадлежат Вселенскому престолу, передает LB.ua .

Письма подписаны 14 декабря, то есть за три дня до того, как УПЦ МП решила лишить Симеона и Александра епархий.

"Ваше Преосвященство, митрополит Винницкий и Барский, любимый в Духе Святом брат и слуга-товарищ нашей Мерности, господин Симеон! Мы договорились с помощью Патриаршей грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом", - говорится в обращении.

Аналогичное обращение у себя в Facebook опубликовал митрополит Александр (Драбинко).

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