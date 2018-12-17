Варфоломей сохранил епархии за Симеоном и Александром
17 декабря, 2018, 19:47
Вселенский патриарх Варфоломей направил письма поддержки в адрес митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) за участие в объединительном соборе православных церквей
В них говорится, что епархии митрополитов теперь принадлежат Вселенскому престолу, передает LB.ua .
Письма подписаны 14 декабря, то есть за три дня до того, как УПЦ МП решила лишить Симеона и Александра епархий.
"Ваше Преосвященство, митрополит Винницкий и Барский, любимый в Духе Святом брат и слуга-товарищ нашей Мерности, господин Симеон! Мы договорились с помощью Патриаршей грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом", - говорится в обращении.
Аналогичное обращение у себя в Facebook опубликовал митрополит Александр (Драбинко).
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года .
- Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе во вновь созданную Православную церковь Украины.
- 17 декабря Синод УПЦ (МП) лишил санов митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, принявших участие в Объединительном соборе.
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