ЕСПЧ требует от России справку о состоянии здоровья политзаключенного Гриба
18 декабря, 2018, 19:51
Европейский суд по правам человека требует от России справку о состоянии здоровья политзаключенного Гриба, которому накануне в суде стало плохо
Об этом сообщает правозащитница Евгения Закревская в Facebook.
"Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья заявителя, о лечении, которое было назначено врачами во время содержания под стражей", - отметила Закревская.
Россия должна предоставить необходимые документы до 2 января 2019 года.
Как сообщалось ранее, Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. Отец сообщил, что у Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела.
- Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на позапрошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- В начале июня российский Госфинмониторинг заблокировал перевод средств на счет незаконно удерживаемого в России Украинские Павла Гриба.
- 2 октября стало известно, что Российская Федерация продолжает блокировать счет политзаключенного Павла Гриба, из-за чего он не может купить лекарства.
- У арестованного в России украинца Павла Гриба, которого ФСБ похитила с территории Беларуси, во время этапирования пропали все лекарства, которые передали ему родственники.
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