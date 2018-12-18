ЕСПЧ требует от России справку о состоянии здоровья политзаключенного Гриба

18 декабря, 2018, 19:51

Европейский суд по правам человека требует от России справку о состоянии здоровья политзаключенного Гриба, которому накануне в суде стало плохо

Об этом сообщает правозащитница Евгения Закревская в Facebook.

"Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья заявителя, о лечении, которое было назначено врачами во время содержания под стражей", - отметила Закревская.

Россия должна предоставить необходимые документы до 2 января 2019 года.

Как сообщалось ранее, Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. Отец сообщил, что у Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела.