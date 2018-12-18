Свитолина установила еще одно невероятное достижение
18 декабря, 2018, 13:47
Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла второе место в мире по проценту выигранных матчей в 2017 и 2018 годах
Об этом сообщает KleineBiere в twitter.
За два сезона Свитолина провела 122 матча, 94 из которых выиграла и в 28 - уступила. Победы составили 77% от общего количества.
При этом украинка выиграла 18 из 20 матчей на стадии полуфиналов и финалов, это 90%.
Первое место занимает американка Серена Уильямс, которая выиграла 78,8% матчей за 26 побед и 7 поражений. На третьей позиции - румынка Симона Халеп, в которой 76,1% выигрышей по 89 побед и 28 поражений.
В рейтинг вошли только теннисистки, которые провели за эти два года более 30 матчей. Не учитывались матчи Кубка Федерации.
17 декабря 2018
- В октябре Элина Свитолина заработала больше всех теннисистов мира .
- Первая ракетка страны получила от Национального олимпийского комитета звание "Гордость Украины" .
- Элина Свитолина стала первой в истории украинской, которая выиграла Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших теннисисток мира.
- Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончит 2018 год на четвертой позиции в мировом рейтинге.
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