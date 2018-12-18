Свитолина установила еще одно невероятное достижение

18 декабря, 2018, 13:47

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла второе место в мире по проценту выигранных матчей в 2017 и 2018 годах

Об этом сообщает KleineBiere в twitter.

За два сезона Свитолина провела 122 матча, 94 из которых выиграла и в 28 - уступила. Победы составили 77% от общего количества.

При этом украинка выиграла 18 из 20 матчей на стадии полуфиналов и финалов, это 90%.

Первое место занимает американка Серена Уильямс, которая выиграла 78,8% матчей за 26 побед и 7 поражений. На третьей позиции - румынка Симона Халеп, в которой 76,1% выигрышей по 89 побед и 28 поражений.

В рейтинг вошли только теннисистки, которые провели за эти два года более 30 матчей. Не учитывались матчи Кубка Федерации.