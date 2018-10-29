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Свитолина выиграла главный теннисный турнир года


фото: REUTERS
Украинка Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в Сингапуре

Об этом сообщает Укринформ.

В финальном матче Элина Свитолина победила американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2. Украинка неудачно начала поединок и проиграла первую партию, однако затем перехватила инициативу и довела матч до победы. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

На пути к финалу Свитолина на групповом раунде обыграла представительниц Чехии Петру Квитову (6:3, 6:3) и Каролину Плишкову (6:3, 2:6, 6:3), а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании (5:7, 7:5, 6:3). В полуфинале украинка взяла верх над нидерландкой Кики Бертенс (7:5, 6:7 (5:7), 6:4).

Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир и стала первой украинской теннисисткой в истории, которой удалось это сделать.

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