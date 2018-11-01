Свитолина заработала больше всех теннисистов мира

1 ноября, 2018, 17:10

Украинка Элина Свитолина в октябре получила больше всех теннисистов мира призовых

Об этом сообщает tennisua.

Украинка опередила по призовым не только женщин, но и мужчин - серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

Свитолина в октябре выиграла $2,4 млн призовых. В данийки Каролин Возняцки $1,8 млн, у Джоковича - $1,36 млн, а у Федерера - $821 тыс.

Элина Свитолина в октябре впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который проходил в Сингапуре.