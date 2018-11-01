Свитолина заработала больше всех теннисистов мира
1 ноября, 2018, 17:10
Украинка Элина Свитолина в октябре получила больше всех теннисистов мира призовых
Об этом сообщает tennisua.
Украинка опередила по призовым не только женщин, но и мужчин - серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
Свитолина в октябре выиграла $2,4 млн призовых. В данийки Каролин Возняцки $1,8 млн, у Джоковича - $1,36 млн, а у Федерера - $821 тыс.
Элина Свитолина в октябре впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который проходил в Сингапуре.
- За это достижение Свитолина получила от Национального олимпийского комитета звание "Гордость Украины".
- Элина Свитолина стала первой в истории украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших теннисисток мира.
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Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончит 2018 год на четвертой позиции в мировом рейтинге.
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