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Свитолина поднялась в мировом рейтинге


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила позиции в мировом рейтинге

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Свитолина завершит нынешний сезон на четвертом месте. Она обошла японку Наоми Осаку, американку Слоан Стивенс и чешку Петру Квитову.

Ранее украинка добиралась до третьей позиции в рейтинге WTA, однако не смогла удержаться в тройке лидеров. Свитолина впервые в карьере завершит сезон на четвертом месте.

В топ-100 мирового рейтинга также вошли украинки Леся Цуренко (27) и Даяна Ястремская (60). Во второй сотне оказались пять украинок - Екатерина Козлова (104), Ангелина Калинина (109), Марта Костюк (119), Екатерина Бондаренко (132) и Катарина Завацкая (191).

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