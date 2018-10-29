Свитолина поднялась в мировом рейтинге
29 октября, 2018, 11:30
Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила позиции в мировом рейтинге
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Свитолина завершит нынешний сезон на четвертом месте. Она обошла японку Наоми Осаку, американку Слоан Стивенс и чешку Петру Квитову.
Ранее украинка добиралась до третьей позиции в рейтинге WTA, однако не смогла удержаться в тройке лидеров. Свитолина впервые в карьере завершит сезон на четвертом месте.
В топ-100 мирового рейтинга также вошли украинки Леся Цуренко (27) и Даяна Ястремская (60). Во второй сотне оказались пять украинок - Екатерина Козлова (104), Ангелина Калинина (109), Марта Костюк (119), Екатерина Бондаренко (132) и Катарина Завацкая (191).
- Элина Свитолина стала первой украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA.
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