Гордость Украины. Свитолину отметили престижной наградой

1 ноября, 2018, 15:35

Теннисистка Элина Свитолина получила от Национального олимпийского комитета награду "Гордость Украины"

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В НОК отметили, что в октябре Свитолина установила историческое достижение, одержав победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который собрал в Сингапуре восемь лучших теннисисток мира. Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих престижных соревнованиях.

Ранее специальной награды "Гордость Украины" были удостоены сестры Алена и Катерина Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема – открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская - за завоевание титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.