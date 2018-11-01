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Гордость Украины. Свитолину отметили престижной наградой


фото: noc-ukr.org
Теннисистка Элина Свитолина получила от Национального олимпийского комитета награду "Гордость Украины"

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В НОК отметили, что в октябре Свитолина установила историческое достижение, одержав победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который собрал в Сингапуре восемь лучших теннисисток мира. Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих престижных соревнованиях.

Ранее специальной награды "Гордость Украины" были удостоены сестры Алена и Катерина Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема – открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская - за завоевание титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.

 

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