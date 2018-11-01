Гордость Украины. Свитолину отметили престижной наградой
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
В НОК отметили, что в октябре Свитолина установила историческое достижение, одержав победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который собрал в Сингапуре восемь лучших теннисисток мира. Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих престижных соревнованиях.
Ранее специальной награды "Гордость Украины" были удостоены сестры Алена и Катерина Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема – открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская - за завоевание титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.
- Элина Свитолина стала первой в истории украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTAс участием восьми сильнейших теннисисток мира.
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Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончит 2018 год на четвертой позиции в мировом рейтинге.
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