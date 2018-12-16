Россия демонстрирует неготовность к обмену Сенцова и Сущенко, - Порошенко

16 декабря, 2018, 18:23

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс обмена незаконно заключенных журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова заблокирован Россией

Об этом Порошенко заявил 16 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

"Когда мы имели возможность общаться с Путиным, получили сигналы, что после завершения судебного процесса над Сенцовым и Сущенко, в ближайшей перспективе мы будем иметь обмен. Даже назывались фамилии тех, кого Российская Федерация готова поменять на Сенцова и Сущенко. Я дал согласие, по этому процессу. На сегодняшний день мяч находится на поле Российской Федерации", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, после этого переговоры по обмену были заблокированы российской стороной.

"Но когда они дают ответ, что не хотят освобождать, потому что это будет участие в политическом процессе, я думаю, что весь мир видит, что ответственность находится исключительно на Российской Федерации и российском президенте. Он незаконно удерживает политических заключенных в России и заложников на оккупированном Донбассе и в Крыму. Российская сторона демонстрирует неготовность обсуждать этот вопрос. Несмотря на то, что Украина еженедельно ставит его на повестку дня", - подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, ключ от вопроса освобождения Сущенко и Сенцова находится в руках Путина.

"Сейчас весь мир убедился в чьих руках находится ключ от освобождения украинских политзаключенных, украинских военнопленных и в чьих руках находит ключ от мира между Россией и Украиной. Имя этого лица вы знаете", - отметил Порошенко.