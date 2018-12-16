Россия демонстрирует неготовность к обмену Сенцова и Сущенко, - Порошенко
Об этом Порошенко заявил 16 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .
"Когда мы имели возможность общаться с Путиным, получили сигналы, что после завершения судебного процесса над Сенцовым и Сущенко, в ближайшей перспективе мы будем иметь обмен. Даже назывались фамилии тех, кого Российская Федерация готова поменять на Сенцова и Сущенко. Я дал согласие, по этому процессу. На сегодняшний день мяч находится на поле Российской Федерации", - сказал Порошенко.
По словам президента Украины, после этого переговоры по обмену были заблокированы российской стороной.
"Но когда они дают ответ, что не хотят освобождать, потому что это будет участие в политическом процессе, я думаю, что весь мир видит, что ответственность находится исключительно на Российской Федерации и российском президенте. Он незаконно удерживает политических заключенных в России и заложников на оккупированном Донбассе и в Крыму. Российская сторона демонстрирует неготовность обсуждать этот вопрос. Несмотря на то, что Украина еженедельно ставит его на повестку дня", - подчеркнул Порошенко.
По мнению Порошенко, ключ от вопроса освобождения Сущенко и Сенцова находится в руках Путина.
"Сейчас весь мир убедился в чьих руках находится ключ от освобождения украинских политзаключенных, украинских военнопленных и в чьих руках находит ключ от мира между Россией и Украиной. Имя этого лица вы знаете", - отметил Порошенко.
- Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения украинских заложников зависит исключительно от одного человека - Владимира Путина .
- Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор про 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ.
- Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
- В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он голодал 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
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