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Россия демонстрирует неготовность к обмену Сенцова и Сущенко, - Порошенко


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс обмена незаконно заключенных журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова заблокирован Россией

Об этом Порошенко заявил 16 декабря на пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

"Когда мы имели возможность общаться с Путиным, получили сигналы, что после завершения судебного процесса над Сенцовым и Сущенко, в ближайшей перспективе мы будем иметь обмен. Даже назывались фамилии тех, кого Российская Федерация готова поменять на Сенцова и Сущенко. Я дал согласие, по этому процессу. На сегодняшний день мяч находится на поле Российской Федерации", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, после этого переговоры по обмену были заблокированы российской стороной.

"Но когда они дают ответ, что не хотят освобождать, потому что это будет участие в политическом процессе, я думаю, что весь мир видит, что ответственность находится исключительно на Российской Федерации и российском президенте. Он незаконно удерживает политических заключенных в России и заложников на оккупированном Донбассе и в Крыму. Российская сторона демонстрирует неготовность обсуждать этот вопрос. Несмотря на то, что Украина еженедельно ставит его на повестку дня", - подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, ключ от вопроса освобождения Сущенко и Сенцова находится в руках Путина.

"Сейчас весь мир убедился в чьих руках находится ключ от освобождения украинских политзаключенных, украинских военнопленных и в чьих руках находит ключ от мира между Россией и Украиной. Имя этого лица вы знаете", - отметил Порошенко.

  • Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения украинских заложников зависит исключительно от одного человека - Владимира Путина .
  • Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
  • 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор про 12 лет лишения свободы для Сущенко.
  • Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ.
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он голодал 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
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