 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд оставил Савченко под стражей почти до Нового года


фото: Укрінформ
Шевченковский районный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей до 30 декабря

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 30 декабря.

Предварительное слушание, которое проходило 23 октября, по поводу продления меры пресечения на 60 дней перенесли на 25 октября по причине того, что отсутствовали представители стороны защиты.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в организации государственного переворота и терактов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать