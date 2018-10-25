Суд оставил Савченко под стражей почти до Нового года

25 октября, 2018, 17:59

Шевченковский районный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей до 30 декабря

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 30 декабря.

Предварительное слушание, которое проходило 23 октября, по поводу продления меры пресечения на 60 дней перенесли на 25 октября по причине того, что отсутствовали представители стороны защиты.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в организации государственного переворота и терактов.