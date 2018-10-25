Суд оставил Савченко под стражей почти до Нового года
25 октября, 2018, 17:59
Шевченковский районный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей до 30 декабря
Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.
Шевченковский районный суд продлил меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 30 декабря.
Предварительное слушание, которое проходило 23 октября, по поводу продления меры пресечения на 60 дней перенесли на 25 октября по причине того, что отсутствовали представители стороны защиты.
Напомним, Надежду Савченко подозревают в организации государственного переворота и терактов.
- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Следователи Службы безопасности Украины установили поименно всех российских военных, которые поставляли оружие народному депутату Надежде Савченко для совершения теракта
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