Система Ocean Cleanup начала работать. Она уничтожит мусорное пятно в океане

19 октября, 2018, 15:44

Сотрудники проекта по очистке большого тихоокеанского мусорного пятна Ocean Cleanup завершили установку систем System 001

Об этом говорится в Twitter проекта.

Installation successfully completed. Thank you to the offshore crew for your work. We are ready to start the cleanup. pic.twitter.com/kiX39Aw1aw — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 17 октября 2018 г.

Последние несколько недель инженеры и экологи тестировали 600-метровый сачок для сбора, который движется под воздействием ветра и течения быстрее, чем мусор. Теперь представители компании будут тестировать эффективность сбора мусора с помощью этой системы

Всего Ocean Cleanup намерен запустить до 60 таких систем - они позволят к 2040 году убрать до 90% всего мусорного пятна.

Большое мусорное пятно - образования северной части Тихого океана - наибольшее скопление пластика в мире, которое образовалось на стыке нескольких течений. Его обнаружили еще в 1980-х годах. Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Поскольку это первый массив, Ocean Cleanup ожидает, что им придется настроить и, возможно, переделать аспекты очистки массивов и процессы сбора пластика.

При этом и до сих пор многие критики проекта считают, что компания не сможет собрать весь мусор более 5 см, как это заявлено в описании миссии Ocean Cleanup. Кроме этого, непонятно, что делать с наиболее вредными кусочками микропластика, ведь по факту этот участок океана будут считать чистым.