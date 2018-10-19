 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Система Ocean Cleanup начала работать. Она уничтожит мусорное пятно в океане

Сотрудники проекта по очистке большого тихоокеанского мусорного пятна Ocean Cleanup завершили установку систем System 001

Об этом говорится в Twitter проекта.

Последние несколько недель инженеры и экологи тестировали 600-метровый сачок для сбора, который движется под воздействием ветра и течения быстрее, чем мусор. Теперь представители компании будут тестировать эффективность сбора мусора с помощью этой системы

Всего Ocean Cleanup намерен запустить до 60 таких систем - они позволят к 2040 году убрать до 90% всего мусорного пятна.

Большое мусорное пятно - образования северной части Тихого океана - наибольшее скопление пластика в мире, которое образовалось на стыке нескольких течений. Его обнаружили еще в 1980-х годах. Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Поскольку это первый массив, Ocean Cleanup ожидает, что им придется настроить и, возможно, переделать аспекты очистки массивов и процессы сбора пластика.

При этом и до сих пор многие критики проекта считают, что компания не сможет собрать весь мусор более 5 см, как это заявлено в описании миссии Ocean Cleanup. Кроме этого, непонятно, что делать с наиболее вредными кусочками микропластика, ведь по факту этот участок океана будут считать чистым.

  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в нем нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Рич Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
  • Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусор. А японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
  • Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
  • Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать