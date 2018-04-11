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Экологи обнаружили в желудке мертвого кашалота 29 килограммов пластика

Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика

Об этом говорится в твиттере Центра спасения дикой природы испанского региона Эль-Валле.

В желудке кашалота биологи нашли почти 20 килограммов пластиковых пакетов, сетку, канистру и мотки веревки. Вероятнее всего, кит умер из-за того, что не смог переварить весь этот пластик - из-за этого в желудке развился перитонит, приведший к смерти кашалота.

Напомним, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

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