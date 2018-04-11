Экологи обнаружили в желудке мертвого кашалота 29 килограммов пластика
Об этом говорится в твиттере Центра спасения дикой природы испанского региона Эль-Валле.
#MedioAmbiente lanza una #campaña para concienciar sobre el peligro de las #basurasmarinas para la #Fauna Например: La necropsia de un #Cachalote varado detectó en su aparato digestivo 29 kg de basura #StopBasurasMarinas #Concienciación +inf: https://t.co/mLjhNreLlx pic.twitter.com/dqejUXFkWS— EspaciosNaturalesMur (@EspNaturalesMur) 4 апреля 2018 г.
В желудке кашалота биологи нашли почти 20 килограммов пластиковых пакетов, сетку, канистру и мотки веревки. Вероятнее всего, кит умер из-за того, что не смог переварить весь этот пластик - из-за этого в желудке развился перитонит, приведший к смерти кашалота.
Напомним, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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