Мусорное "пятно" в Тихом океане уже в три раза больше Франции и продолжает увеличиваться, - исследование

23 марта, 2018, 16:09

Ученые предупреждают о мусорном пятне в Тихом океане, которое угрожает морским жителям и всему океану

Об этом сообщает Naked Science.

В северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Вопреки распространенным представлениям, пятно не выглядит как "мусорный остров" и со стороны может казаться вполне безобидным. Преимущественно оно состоит из пластика, полиэтилена и полипропилена. Однако ученые предостерегают, что вместе пластик представляет огромную массу в 87 тыс. тонн мусора, которая убивает морские организмы.

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Тихоокеанское мусорное пятно накапливает микрочастицы пластика с геометрической прогрессией еще с 1970-х годов. Тогда на 1 км2 находилось примерно 400 г мусора, в 2015 году этот показатель вырос до 1, 23 кг. И хотя около 75% массы "пятна" - это крупные фрагменты мусора размером от 5 см, ученые оценивают количество мелких частиц в более чем триллион.

Авторы исследования отмечают, что примерно 46% пластикового мусора - это остатки старых рыбацких сетей, хотя им попадались и фрагменты бутылок, контейнеров и упаковки, некоторые изготовлены еще в 1977 году. Все мусорное пятно в три раза превышает территорию Франции, представляет собой крупномасштабную угрозу морским экосистемам и всему океану.