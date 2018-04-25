В Арктике обнаружили рекордную концентрацию микропластика

Специалисты Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в немецком Бремерхафене обнаружили рекордную концентрацию искусственных частиц в глыбах льда Северного Ледовитого океана.

Некоторые опыты показали свыше 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Результаты исследования обнародовали во вторник, 24 апреля, в научном журнале Nature Communications.

Более половины обнаруженных микрочастиц имеют диаметр в одну двадцатую миллиметра. Исследователи обеспокоены тем, что эти частицы могут служить пищей для ракообразных и инфузорий.

Ученые предполагают, что микрочастицы пластика могут довольно быстро оседать на океаническое дно вследствие того, что обрастают водорослями, бактериями и становятся тяжелее.

Среди причин загрязнения Северного Ледовитого океана пластиком называют развитие международного мореплавания и рыбного хозяйства.

Ученые исследовали образцы льда из пяти различных регионов близ Северного полюса, которые собрали во время полярных экспедиций в 2014 и 2015 годах. Для исследований использовали специальный инфракрасный спектрометр, который обнаруживает микрочастицы диаметром в одну шестую волоса.

Таким образом, специалисты обнаружили в несколько раз более высокую концентрацию пластика в образцах льда, чем во время предыдущих исследований. В целом ученые нашли 17 видов искусственных материалов, среди которых - полиэтилен и полипропилен, лак, нейлон и тому подобное.

Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

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