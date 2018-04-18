В Японии случайно нашли бактерию, которая разлагает пластик за несколько дней
Особенно быстро выходит перерабатывать бутылочный пластик, пишет Engadget.
В 2016 году на свалке в Японии обнаружили бактерии, способные поглощать пластик в тысячи раз быстрее, чем это происходит обычно.
Теперь ученые смогли синтезировать структуру фермента - и он смог поглощать полиэтилентерефталат (ПЭТ) лучше оригинала.
При этом биологи намерены еще улучшить бактерию, чтобы она смогла быстрее перерабатывать и другие виды пластика, говорит Джон Макгихан из Портсмутского университета в Великобритании.
Фермент сможет раскладывать пластик на его производные, которые можно будет использовать снова для производства пластика.
Таким образом в мире снизится потребление нефти, а также уменьшатся выбросы и количество свалок. Кроме того, с помощью генных модификаций фермент можно будет пересадить бактериям-экстремофилам, которые могут выдерживать температуру более 70 градусов.
При такой температуре ПЭТ плавится, а в этой форме он разлагается в 100 раз быстрее.
Напомним, в северной части Тихого океана собралось большое скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символически назвали мусорной "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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