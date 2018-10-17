В России уже угрожают разорвать отношения с Иерусалимским патриархатом, - росСМИ
Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщают "РИА новости".
Он отметил, что это может произойти, если Иерусалимский патриархат поддержит в этой ситуации Константинопольский патриархат.
Впрочем сейчас, как он дал понять, Иерусалимский патриархат еще не отреагировал на решение Синода о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.
"(Если Иерусалимский патриархат, - ред.) Позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это продолжение скандала, и, вероятнее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда прекращать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", - подчеркнул Никон.
- Напомним, в это воскресенье, 15 октября, русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом из-за его решения относительно автокефалии для украинской православной церкви.
- Ранее Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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