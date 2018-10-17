 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России уже угрожают разорвать отношения с Иерусалимским патриархатом, - росСМИ

Русская православная церковь (РПЦ) может приостановить служения в Храме гроба Господня из-за позиции Иерусалимского патриархата относительно автокефалии Украинской православной церкви

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщают "РИА новости".

Он отметил, что это может произойти, если Иерусалимский патриархат поддержит в этой ситуации Константинопольский патриархат.

Впрочем сейчас, как он дал понять, Иерусалимский патриархат еще не отреагировал на решение Синода о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

"(Если Иерусалимский патриархат, - ред.) Позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это продолжение скандала, и, вероятнее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда прекращать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", - подчеркнул Никон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать