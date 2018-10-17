В России уже угрожают разорвать отношения с Иерусалимским патриархатом, - росСМИ

17 октября, 2018, 08:22

Русская православная церковь (РПЦ) может приостановить служения в Храме гроба Господня из-за позиции Иерусалимского патриархата относительно автокефалии Украинской православной церкви

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщают "РИА новости".

Он отметил, что это может произойти, если Иерусалимский патриархат поддержит в этой ситуации Константинопольский патриархат.

Впрочем сейчас, как он дал понять, Иерусалимский патриархат еще не отреагировал на решение Синода о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

"(Если Иерусалимский патриархат, - ред.) Позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это продолжение скандала, и, вероятнее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда прекращать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", - подчеркнул Никон.