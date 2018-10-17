Теракт в Керчи: подозреваемого нашли убитым, названо его имя

17 октября, 2018, 15:37

В здании политехнического колледжа в Керчи нашли тело предполагаемого исполнителя теракта

Об этом сообщает Теlegram канал 112.

По данным канала, подозреваемого нашли застреленным. Предполагают, что он совершил самоубийство. По предварительным данным, это студент колледжа Владислав Росляков 2000 года рождения, который учился на специальности "монтаж и эксплуатация электрооборудования". Он учился с 2015 года, а 8 сентября получил разрешение носить оружие (ружье 12-го калибра), а позже купил 150 патронов к нему.

В то же время российское издание "РБК" подтверждает это со ссылкой на Следственный комитет России.

При этом по состоянию на 15:30 количество погибших возросло уже до 18 человек.

Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.

В СМИ появилась версия о возможном взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.

Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели лица с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.