Взрыв в колледже Керчи: свидетели утверждают, что слышали стрельбу

17 октября, 2018, 14:30

По данным свидетелей событий, во время взрыва в колледже Керчи в аннексированном Крыму были слышны выстрелы

Об этом сообщает пресс-центр российского Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что взрыв произошел в столовой, что и привело к большому количеству жертв. По предварительной информации, пострадало около 70 человек, 10 человек погибли.

Тем временем журналисты пишут, что, по данным свидетелей событий, в колледже было слышно несколько взрывов на первом этаже и стрельба - на втором. Некоторые люди якобы видели людей с автоматами.

Ранее сообщалось, что в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Тогда в СМИ писали, что в здании колледжа взорвался газ, в результате чего погибли 10 человек.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.