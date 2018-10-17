Взрыв в колледже Керчи: свидетели утверждают, что слышали стрельбу
Об этом сообщает пресс-центр российского Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что взрыв произошел в столовой, что и привело к большому количеству жертв. По предварительной информации, пострадало около 70 человек, 10 человек погибли.
Тем временем журналисты пишут, что, по данным свидетелей событий, в колледже было слышно несколько взрывов на первом этаже и стрельба - на втором. Некоторые люди якобы видели людей с автоматами.
Ранее сообщалось, что в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Тогда в СМИ писали, что в здании колледжа взорвался газ, в результате чего погибли 10 человек.
Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.
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