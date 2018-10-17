Взрыв в Керчи: задержаны трое подозреваемых, еще одного ищут, - СМИ

17 октября, 2018, 14:52

В Керчи задержали трех подозреваемых в совершении взрыва и стрельбы в местном колледже, еще одного сейчас разыскивают

Об этом сообщает местное издание "КерчьИнфо" со ссылкой на свидетелей и источники в силовых структурах оккупационной администрации.

По словам свидетелей, четыре злоумышленника заходили в кабинеты и стреляли по людям во время большого перерыва между занятиями.

Telegram-канал Mash обнародовал фото подозреваемого, которого разыскивают.

По состоянию на 14:45, по данным российского издания Мeduza, погибли уже 13 человек, большинство из раненых - подростки.

Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.

В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.

Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами.