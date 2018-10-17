В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, 10 погибших, - СМИ

17 октября, 2018, 12:48

В городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже

Об этом сообщают "Крым.реалии".

К месту происшествия съезжаются кареты "скорой помощи", район оцеплен полицией.

Telegram-канал 112 сообщает о 10 погибших и 40 раненых в результате взрыва в помещении столовой, российское РЕН ТВ и "КрымИнформ" - о 10 погибших и 50 пострадавших.

Издание "КерчьИнфо" сообщает, что в здании колледжа взорвался газ.