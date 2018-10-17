В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, 10 погибших, - СМИ
17 октября, 2018, 12:48
В городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже
Об этом сообщают "Крым.реалии".
К месту происшествия съезжаются кареты "скорой помощи", район оцеплен полицией.
Telegram-канал 112 сообщает о 10 погибших и 40 раненых в результате взрыва в помещении столовой, российское РЕН ТВ и "КрымИнформ" - о 10 погибших и 50 пострадавших.
Издание "КерчьИнфо" сообщает, что в здании колледжа взорвался газ.
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