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В оккупированной Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, 10 погибших, - СМИ


фото: kerchinfo
В городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже

Об этом сообщают "Крым.реалии".

К месту происшествия съезжаются кареты "скорой помощи", район оцеплен полицией.

Telegram-канал 112 сообщает о 10 погибших и 40 раненых в результате взрыва в помещении столовой, российское РЕН ТВ и "КрымИнформ" - о 10 погибших и 50 пострадавших.

Издание "КерчьИнфо" сообщает, что в здании колледжа взорвался газ.

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