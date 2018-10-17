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Взрыв в колледже в Керчи: Россия заявила о бомбе


фото: kerch.fm
В российском Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства

Об этом сообщает "Интерфакс".

В комитете отметили , что в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По предварительным данным, погибли десять человек, около 50 - получили ранения.

"Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Тогда в СМИ писали, что в здании колледжа взорвался газ, в результате чего погибли 10 человек.

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