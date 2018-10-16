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Катастрофа Су-27: самолет принадлежал Миргородской бригаде

Истребитель Су-27УБ, который разбился во время учений в Винницкой области, принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области

И. о. руководителя пресс-центра Командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский заявил, что бортовой номер самолета, что разбился — 70, информирует Общественное.

Согласно информации 831-й бригады тактической авиации из Миргорода, именно ей принадлежал этот истребитель.

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