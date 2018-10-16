Катастрофа Су-27: самолет принадлежал Миргородской бригаде
16 октября, 2018, 23:15
Истребитель Су-27УБ, который разбился во время учений в Винницкой области, принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области
И. о. руководителя пресс-центра Командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский заявил, что бортовой номер самолета, что разбился — 70, информирует Общественное.
Согласно информации 831-й бригады тактической авиации из Миргорода, именно ей принадлежал этот истребитель.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
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