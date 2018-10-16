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Украина победила Чехию и выиграла группу в Лиге наций


фото: uefa.com
Сборная Украины победила в Харькове Чехию и завоевала путевку в сильнейший дивизион Лиги наций

Украину в матче против Чехии устраивала ничья, которая позволяла нашей команде досрочно гарантировать себе победу в группе B1 и выход в сильнейший дивизион Лиги наций.

Команда Андрея Шевченко вышла вперед на 43-й минуте. После скидки Романа Яремчука ударом из-за пределов штрафной площадки отличился Руслан Малиновский. В итоге его гол стал победным.

Сборная Украины одолела Чехию 1:0, досрочно выиграла соревнования в своей группе и вышла в дивизион A Лиги наций, где она выступит во втором розыгрыше турнира.

Лига наций

4-й тур. Группа B1

Украина - Чехия 1:0

Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Коноплянка (Цыганков, 79), Малиновский (Зинченко, 85), Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Чехия: Павленко, Челюстка, Гебре-Силассие, Брабец, Барка, Дочкал, Янкто, Шик (Крменчик, 73), Выдра (Змргал, 67), Павелко, Новак.

Предупреждения: Челюстка. 19, Ракицкий, 39.

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