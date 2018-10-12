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Форвард сборной Украины пропустит матч с Чехией


фото: football24.ua
Нападающий сборной Украины Артем Кравец не сыграет против Чехии в Лиге наций

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

После обследования МРТ врачи установили диагноз форварду турецкого "Кайсериспору" - повреждение мышцы голени. Через эту травму Кравец точно не может сыграть против Чехии 16 октября, поэтому он покинул расположение сборной. Вместо него в команду был вызван нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

Кравец получил травму в матче против сборной Италии, в котором отыграл всего 14 минут.

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