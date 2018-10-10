Украина сыграла вничью с Италией
Товарищеский матч
Италия - Украина 1:1
Голы: Бернардески, 55 - Малиновский, 62
Италия: Доннарумма - Бираги (Кришито, 88), Кьеллини, Бонуччи Флоренци (Пиччини, 84) - Барелла (Пеллегрини, 78), Жоржиньо, Верратти (Бонавентура, 70) - Кьеза, Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57).
Украина: Пятов - Караваев, Ракицкий (Кривцов, 88), Бурда, Матвиенко - Сидорчук (Степаненко, 57), Малиновский, Зинченко - Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73) - Яремчук (Кравец, 76, Бутко, 90).
Предупреждения: Верратти, 51, Кьеза, 90+4 - Ракицкий, 36, Бурда, 47.
Сборная Италии лучше выглядела в первом тайме и неоднократно была близка к успеху. Несколько раз украинцев от пропущенного гола спасал голкипер Андрей Пятов.
Однако на 55-й минуте именно из-за ошибки вратаря украинцы пропустили. Федерико Бернардески сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол, Пятов парировал мяч, но не смог его зафиксировать и выпустил в сетку.
Сборная Украины быстро отыгралась. На 62-й минуте, после подачи Евгения Коноплянки с углового, Никита Бурда сбросил мяч головой на Руслана Малиновского, который с разворота отправил его в нижний угол.
Украина и Италия сыграли вничью 1:1.
Следующий матч сборная Украины сыграет 16 октября в Харькове против сборной Чехии в Лиге наций.
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