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Травмы заставили Шевченко вызывать в сборную Украины еще одного форварда


фото: Footboom.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч Лиги наций с Чехией нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача

Об этом сообщает "Футбол 1".

Шевченко был вынужден срочно вызвать Кулчача, из-за травм двух других форвардов - Артема Кравца и Артема Беседина. Для Кулача это дебютное приглашение в национальную команду.

"Честно, я этого очень ждал. Я невероятно рад, что присоединюсь к команде. Это было неожиданностью", - сказал Кулач.

В нынешнем сезоне нападающий "Ворсклы" сыграл 11 матчей за "Ворсклу", забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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