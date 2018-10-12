Травмы заставили Шевченко вызывать в сборную Украины еще одного форварда
12 октября, 2018, 08:55
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч Лиги наций с Чехией нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача
Об этом сообщает "Футбол 1".
Шевченко был вынужден срочно вызвать Кулчача, из-за травм двух других форвардов - Артема Кравца и Артема Беседина. Для Кулача это дебютное приглашение в национальную команду.
"Честно, я этого очень ждал. Я невероятно рад, что присоединюсь к команде. Это было неожиданностью", - сказал Кулач.
В нынешнем сезоне нападающий "Ворсклы" сыграл 11 матчей за "Ворсклу", забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
- Сборная Украины 10 октября в товарищеском матче в Генуе сыграла вничью с Италией.
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Команда Андрея Шевченко в 3-м туре Лиги наций 16 октября в Харькове сыграет против Чехии.
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