Украина - Чехия. Шевченко рассказал о состоянии сборной перед матчем Лиги наций

16 октября, 2018, 09:19

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, в каком состоянии команда подходит к решающему матчу Лиги наций против Чехии

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

По словам Шевченко, до игры с чехами от травмы восстановился лидер сборной Андрей Шевченко и защитник Евгений Макаренко.

"Ярмоленко уже несколько дней работает в общей группе. С ребятами все хорошо. Сегодня после тренировки определимся с составом", - сказал тренер.

Также Шевченко отметил, что не планирует изменять в матче с чехами модель игры.

"Менять модель игры мы не собираемся. Футболисты чувствуют себя в ней комфортно. Некоторые коррективы, конечно, будем вносить. Сегодня у нас будет теория, поговорим об этом с игроками. Мы понимаем цену поединка, будем тщательно готовиться", - рассказал Шевченко.