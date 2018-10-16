Украина - Чехия. Шевченко рассказал о состоянии сборной перед матчем Лиги наций
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
По словам Шевченко, до игры с чехами от травмы восстановился лидер сборной Андрей Шевченко и защитник Евгений Макаренко.
"Ярмоленко уже несколько дней работает в общей группе. С ребятами все хорошо. Сегодня после тренировки определимся с составом", - сказал тренер.
Также Шевченко отметил, что не планирует изменять в матче с чехами модель игры.
"Менять модель игры мы не собираемся. Футболисты чувствуют себя в ней комфортно. Некоторые коррективы, конечно, будем вносить. Сегодня у нас будет теория, поговорим об этом с игроками. Мы понимаем цену поединка, будем тщательно готовиться", - рассказал Шевченко.
- Матч между сборными Украины и Чехии состоится сегодня в Харькове и начнется в 21:45.
- В матче против Чехии Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на травмированного форварда Артема Кравца.
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И-за кадровых проблем в сборной Украины был вызван форвард "Ворсклы" Владислав Кулач.
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Перед матчам с Чехией Украины сыграла в товарищеском матче вничью с Италией.
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