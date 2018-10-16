 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина - Чехия. Шевченко рассказал о состоянии сборной перед матчем Лиги наций


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, в каком состоянии команда подходит к решающему матчу Лиги наций против Чехии

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

По словам Шевченко, до игры с чехами от травмы восстановился лидер сборной Андрей Шевченко и защитник Евгений Макаренко.

"Ярмоленко уже несколько дней работает в общей группе. С ребятами все хорошо. Сегодня после тренировки определимся с составом", - сказал тренер.

Также Шевченко отметил, что не планирует изменять в матче с чехами модель игры.

"Менять модель игры мы не собираемся. Футболисты чувствуют себя в ней комфортно. Некоторые коррективы, конечно, будем вносить. Сегодня у нас будет теория, поговорим об этом с игроками. Мы понимаем цену поединка, будем тщательно готовиться", - рассказал Шевченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать