Названы области, где больше всего утепляются за счет "теплых кредитов"
Об этом свидетельствуют данные Минрегионстроя, передает Еспресо.TV.
На Ровенщине, в частности, с начала действия государственной программы участниками инициативы "теплых" кредитов стали почти 13 тыс. семей и полторы сотни ОСМД. Весомой поддержкой для местных жителей является компенсация 15% тела кредита из областного бюджета, на что в 2018 году предусмотрели 6 млн грн, передает ровенское Радио Трек.
Как отметил заместитель главы Ровенской ОГА Александр Корнийчук, это означает, что область активно внедряет современные технологии, позволяющие максимально экономно использовать энергетические ресурсы. Только за несколько последних лет потребление природного газа бюджетными учреждениями сократилось на 56%, а теплоснабжающими предприятиями - на 65%.
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Кроме того, Ривненщина - одна из лучших по количеству котельных на альтернативных видах топлива и имеет положительную тенденцию с внедрением счетчиков тепла. В частности, 1015 жилых домов области, что составляет более 87%, уже оснащены приборами учета тепловой энергии.
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- Как стало известно в сентябре, правительственная программа по энергоэффективности "теплые кредиты" может выйти на новый этап: не исключено, что на кредитование смогут рассчитывать и промышленные объекты.
- Вместе с тем ежегодные потери энергии в Украине из-за низкой энергоэффективности составляют 100 млн грн каждый день, или почти $1,5 млрд ежегодно.
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