Солнечные панели на жалюзи: как украинская инновация достигла всемирного успеха

4 июня, 2018, 11:17

Дарья Тарасова

В Украине растет энергетическая независимость, также, как и число инноваций, которые помогают достичь этого

Вопрос энергоэффективности остается актуальным для Украины. Экономика Украины одна из самых энергоемких в мире. Искусственно низкие цены на энергоносители в течение многих лет не побуждали украинцев экономить на энергии или вкладывать средства в повышение энергоэффективности за счет термомодернизации, а также не мотивировали страну искать альтернативные источники. ЕС поддерживает Украину в рамках различных программ, чтобы страна смогла стать более эффективной и сократить потери энергии сейчас, когда Украина платит рыночную цену за энергию.

Ситуация изменилась и в области использования возобновляемых источников энергии. Климатические технологии стали популярным решением в быту и бизнесе, а зеленая энергия превратилась в новый сегмент украинского рынка.

4-8 июня состоится Неделя устойчивой энергии ЕС, в рамках которой продвигается идея энергоэффективности. Представители общественности, местных органов власти, энергетических агентств и предприятий, заинтересованных в организации Дней энергии, могут проводить и регистрировать свои соответствующие мероприятия на​ веб-сайте Недели устойчивой энергии ЕС, чтобы обеспечить своим Дням энергии максимальную гласность.

Кроме того, ряд программ работает в Украине при поддержке ЕС и помогает продвигать климатически дружественные инновации путем предоставления консультаций и финансовой помощи. Программы также помогают сократить потребление энергии и повысить энергоэффективность.

Инновационные ваучеры для климатически дружественных бизнесов

Одна из энергоэффективных программ, разработанных Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) при финансовой поддержке ЕС, была реализована украинской организацией энергетических инноваций Greencubator. Организация запустила программу Климатических Инновационных Ваучеров для поддержки компаний, которые разрабатывают климатически дружественные технологии.

В рамках этой программы пятьдесят украинских компаний, которые работают над уменьшением вредного воздействия на окружающую среду, могут получить ваучеры на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. евро.

"Инновационные ваучеры в Украине имеют грантовый фонд в 1 млн евро, - рассказывает соучредитель Greencubator и руководитель Программы Климатических Инновационных Ваучеров Роман Зинченко. - Чтобы получить ваучер, нужно подать заявку и показать рыночный потенциал технологии, связи с другими секторами, положительное влияние на климат и инновационность".

Программа не только оказывает финансовую поддержку, но и помогает разработке быстрее выйти на международный рынок. Компания должна запустить проект и уже после этого получит возмещение 75% от потраченной суммы.

"Зеленые" технологии становятся все более популярными в Украине. Сейчас на участие в программе заявки подали более 130 компаний, 15 из которых уже получили ваучеры.

Значительное количество поддержанных программой компаний ориентировано на экспорт. "Климатические изменения не смотрят на национальные границы. Поэтому, если мы внедряем климатические технологии где-либо на планете, это положительно влияет на общую климатическую ситуацию и общие усилия по предотвращению катастрофы", - считает Роман Зинченко.

SolarGaps: украинский стартап, который работает в области энергоэффективности

Одна из украинских компаний, создавших продукт с климатически дружественными технологиями, - SolarGaps. Компания разработала смарт-жалюзи с солнечными модулями на своей поверхности. В январе 2018 года компания получила грант от программы ЕБРР-ЕС Климатических Инновационных Ваучеров.

"Наша технология позволяет жителям многоквартирных домов генерировать энергию из окон. Поскольку 70% населения живет в многоквартирных домах и работает в бизнес-центрах, они не могут позволить себе монтировать солнечные панели на крыше", - говорит директор и основатель компании SolarGaps Евгений Эрик.

В 2015 году Евгений начал работать над идеей энергонезависимого дома. Поняв, что энергии от размещенных на крыше солнечных панелей будет недостаточно, он попытался расположить их на окнах. Но такое размещение солнечных модулей было неэффективным, поскольку не было возможности автоматизации, а лучи падали на них не под прямым углом.

Решением стали жалюзи, угол наклона солнечных панелей на которых меняется в течение суток.

"Главная проблема солнечных панелей на крыше в том, что зимой они расположены под неправильным углом. В зимний период солнце движется очень низко над горизонтом, и чтобы его поймать, нужно за ним следить. Наши жалюзи способны это делать", - отмечает Евгений.

В зависимости от размера окон "умные" жалюзи могут обеспечить электроэнергией квартиру, по крайней мере, в течение полугода.

"Эффективность 4-х окон, на которых с внешней стороны установлены солнечные жалюзи - около 150 кВатт в месяц, - рассказывает Евгений Эрик. - К тому же, в теплый период года жалюзи блокируют жару. На кондиционирования одной комнаты обычно тратится 2 кВатт энергии в час, что сопоставимо с объемом энергии, которую производят восемь больших панелей на крыше. В результате кондиционер тратит в десять раз меньше. SolarGaps не только производит для вас энергию, но и позволят не тратить ее дополнительно на работу кондиционера".

Управлять жалюзи можно с помощью приложения со смартфона. Большинство клиентов компании SolarGaps живут в Европе, США и некоторые - в Украине.

"Наши клиенты из разных стран мира, - говорит руководитель департамента внешнеэкономической деятельности SolarGaps Дмитрий Гегельський. - Украина как страна с почти самым дешевым электричеством - не самый оптимальный рынок для нашего продукта, поэтому мы ориентированы на экспорт. Интерес к SolarGaps в Украине обусловлен стремлением к независимости. Люди хотят в случае отключения электричества иметь возможность работать на компьютере, заряжать телефон, смотреть телевизор".

Стоимость жалюзи вместе с установкой в Украине обойдется в 300 евро за м2 окна. Жалюзи SolarGaps позволяют не только использовать полученную энергию для экономии и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду в процессе, но и накапливать и продавать ее облэнерго по "зеленому" тарифу.

Жалюзи адаптируются к привычкам и распорядку дня пользователей и имеют несколько сценариев. Так, можно выставить на телефоне сценарий пробуждения, и жалюзи, как будильник, будут будить вас светом солнца, а вечером закрываться, когда вам нужно отдохнуть. Есть режим, при котором работает датчик движения. Жалюзи открываются, когда человек заходит в комнату.

"Наша задача - создать решение, которое будет подстраиваться под ваш график работы и привычки. Такие жалюзи смогут стать естественным компонентом "умного" дома", - объясняет Евгений.

Компания SolarGaps уже работает с Google Home и с Amazon Alexa, которые таким образом продвигают украинскую технологию. Сейчас команда разработчиков работает над интеграцией с Apple Home Kit.

Инноваторы верят, что в будущем можно будет продавать и покупать энергию, произведенную солнечными панелями.

"То, что в свое время произошло с интернетом, может произойти и с энергией, когда формируется одна большая сеть пользователей, - считает Евгений. - Это станет доступным, когда сеть пользователей расширится. Энергия сможет стать новой валютой, поскольку практически вся наша техника, все оборудования потребляет электроэнергию. Это станет большим прорывом, а мы - частью этого. Каждый шаг, который мы делаем, увеличивает количество потенциальных инвесторов и клиентов. Поэтому программа Инновационных ваучеров - это не только о деньгах".

Главное, по мнению основателя SolarGaps, это возможность достучаться до людей, с которыми раньше было сложно поговорить.

"Когда ЕБРР или ЕС предоставляют свою поддержку и демонстрируют доверие к компании, владельцы больших домов или гостиниц начинают проявлять интерес к технологии", - объясняет Евгений Эрик.

Стремление к использованию чистой энергии должно идти бок-о-бок с более эффективным использованием энергии. Развитие возобновляемых источников энергии является ключом к борьбе с изменением климата и сокращению уровня CO2 в атмосфере. В то же время приоритетом ЕС является поддержка Украины в обеспечении энергоэффективности: от одной из наиболее энергоемких стран до уровня современной европейской страны.

Делая выбор в пользу использования возобновляемых источников энергии, сокращая потребление энергии и инвестируя в энергоэффективность, мы получим кумулятивный эффект и рентабельность, что значительно сократит счета за электроэнергию, снизит загрязнения и поможет лучше понять энергоэффективность.

Эта статья написана при содействии Европейского Союза в рамках инициативы EU4Energy. Её содержание является ответственностью исключительно автора и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.​