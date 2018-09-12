"Теплые кредиты" могут распространить и на бизнес
Об этом на презентации Системы энергоэффективности Украины сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.
"Чем больше инструментов работает для поддержки собственников для осуществления энергосбережения, тем лучше. У нас будет и фонд энергоэффективности, и программа IQ-энерджи, и "теплые кредиты", - объясняет Зубко.
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По словам министра, правительство рассматривает возможность распространить кредитования по программе "теплых кредитов" и на бизнес.
"Это будет новый этап", - отметил Зубко.
Как сообщалось, подготовка Фонда энергоэффективности до полноценного запуска будет завершена до конца года.
- Напомним, в 2018 году правительство продлило действие программы "теплых кредитов" на текущий год, ее общий объем финансирования составляет свыше 400 миллионов гривен.
- По состоянию на апрель программой компенсации части стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности уже воспользовались более 200 тысяч украинских семей.
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За период со 2 по 5 мая 2018 года более 2 тыс. украинских семей взяли "теплых" кредитов на почти 80 млн грн
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