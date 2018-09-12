"Теплые кредиты" могут распространить и на бизнес

12 сентября, 2018, 10:59

Правительственная программа по энергоэффективности "теплые кредиты" может выйти на новый этап: на кредитование могут рассчитывать и промышленные объекты

Об этом на презентации Системы энергоэффективности Украины сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"Чем больше инструментов работает для поддержки собственников для осуществления энергосбережения, тем лучше. У нас будет и фонд энергоэффективности, и программа IQ-энерджи, и "теплые кредиты", - объясняет Зубко.

Читайте также: Как сэкономить на коммуналке с государственной помощью

По словам министра, правительство рассматривает возможность распространить кредитования по программе "теплых кредитов" и на бизнес.

"Это будет новый этап", - отметил Зубко.

Как сообщалось, подготовка Фонда энергоэффективности до полноценного запуска будет завершена до конца года.