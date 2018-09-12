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"Теплые кредиты" могут распространить и на бизнес

Правительственная программа по энергоэффективности "теплые кредиты" может выйти на новый этап: на кредитование могут рассчитывать и промышленные объекты

Об этом на презентации Системы энергоэффективности Украины сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"Чем больше инструментов работает для поддержки собственников для осуществления энергосбережения, тем лучше. У нас будет и фонд энергоэффективности, и программа IQ-энерджи, и "теплые кредиты", - объясняет Зубко.

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По словам министра, правительство рассматривает возможность распространить кредитования по программе "теплых кредитов" и на бизнес.

"Это будет новый этап", - отметил Зубко.

Как сообщалось, подготовка Фонда энергоэффективности до полноценного запуска будет завершена до конца года.

  • Напомним, в 2018 году правительство продлило действие программы "теплых кредитов" на текущий год, ее общий объем финансирования составляет свыше 400 миллионов гривен.
  • По состоянию на апрель программой компенсации части стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности уже воспользовались более 200 тысяч украинских семей.
  • За период со 2 по 5 мая 2018 года более 2 тыс. украинских семей взяли "теплых" кредитов на почти 80 млн грн
     
     
     

 

 
 
 
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