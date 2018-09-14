Украина ежегодно теряет $1,5 млрд. Причина - низкая энергоэффективность
14 сентября, 2018, 15:30
Ежегодные потери энергии в Украине из-за низкой энергоэффективности составляют 100 миллионов гривен в день, или почти 1,5 миллиарда долларов США в год
Об этом заявил директор департамента промышленной политики Министерства экономического развития и торговли Украины Александр Черных на форуме по консультированию предприятий по энергоэффективности, сообщает Укринформ.
Министр сообщил, что по оценкам энергетиков, потери из-за низкой энергоэффективности составляют 100 млн грн в день. Это $1,5 млрд в год. Это равно одному траншу МВФ.
"Есть мнение, что мы являемся страной с довольно холодным климатом, поэтому у нас затраты электроэнергии больше, чем в теплых странах. Но почему-то в северных странах, где климат совсем не ласковый, энергоэффективность предприятий значительно выше", - сообщил министр.
- Напомним, правительство рассматривает возможность распространить кредитования по программе "теплых кредитов" на бизнес.
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