Украина ежегодно теряет $1,5 млрд. Причина - низкая энергоэффективность

14 сентября, 2018, 15:30

Ежегодные потери энергии в Украине из-за низкой энергоэффективности составляют 100 миллионов гривен в день, или почти 1,5 миллиарда долларов США в год

Об этом заявил директор департамента промышленной политики Министерства экономического развития и торговли Украины Александр Черных на форуме по консультированию предприятий по энергоэффективности, сообщает Укринформ.

Министр сообщил, что по оценкам энергетиков, потери из-за низкой энергоэффективности составляют 100 млн грн в день. Это $1,5 млрд в год. Это равно одному траншу МВФ.

"Есть мнение, что мы являемся страной с довольно холодным климатом, поэтому у нас затраты электроэнергии больше, чем в теплых странах. Но почему-то в северных странах, где климат совсем не ласковый, энергоэффективность предприятий значительно выше", - сообщил министр.